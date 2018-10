Moçambique: Queimadas descontroladas devastam florestas em Sofala

Parque Nacional da Gorongosa: uma história de sucesso

Paisagem de perder de vista

O parque está localizado no extremo sul do Grande Vale do Rift, que vai desde a Etiópia, Quénia e Tanzânia, antes de terminar em Moçambique. Esta característica geológica única cria um enorme vale cercado de planaltos. No geral, cerca de dois terços do vale são constituídos por savana, 20% são pastagens e o restante é área de floresta.