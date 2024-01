Moçambique: Professores exigem pagamento de horas extras

Algumas dezenas de professores moçambicanos saíram hoje às ruas da Matola, nos arredores de Maputo, em protesto pela falta de pagamento de horas extraordinárias, ameaçando boicotar o arranque do ano letivo no país.

"Se o Governo não responder às nossas inquietações, que tenha certeza de que no dia da abertura [do ano letivo], ao invés de o professor ir apresentar-se às escolas, irá apresentar-se aos jardins, às praças, pracetas e às ruas, para reivindicar aquilo que são os seus direitos roubados", disse à comunicação social Isac Marrengula, presidente da Associação Nacional de Professores (Anapro).

Várias classes profissionais, entre as quais professores, médicos e profissionais de saúde, queixam-se, desde 2023, de atrasos e cortes no pagamento de salários e horas extraordinárias desde que foi introduzida a Tabela Salarial Única (TSU) na função pública, que está a ser alvo de forte contestação e críticas de vários segmentos do aparelho do Estado moçambicano.

"Burlaram-nos na TSU"

Empunhando cartazes com mensagens críticas, como "Burlaram-nos na TSU" ou "Paguem as horas extras", os professores, vestindo as suas batas, percorreram as ruas da Matola, entoando hinos de protesto e pedindo que sejam pagas as horas extraordinárias.

"Já atingimos o ponto máximo de saturação", disse Isac Marrengula, numa marcha que a polícia terá tentado interromper, segundo a imprensa local, alegando que os professores não podiam passar próximo a edifícios governamentais.

Associação Nacional de Professores ameaça boicotar arranque do ano letivo em Moçambique se não obtiver respostas do Governo Foto: DW/L. Conceição

Em novembro de 2023, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique disse que o pagamento de horas extraordinárias aos professores estava a ser feito de “forma gradual”, informação que os professores negaram hoje, considerando a governante “mentirosa”.

“A ministra é mentirosa, sem escrúpulos, que não merece estar no cargo que ocupa. Ela mentiu-nos, estamos a falar de 13 meses de horas extras que ela não está a pagar aos professores”, referiu o presidente da Anapro.

"As horas extras foram e estão a ser pagas"

O porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (Minedh) reafirmou, entretanto, hoje que recebeu garantias do Ministério da Economia e Finanças de que as horas extraordinárias dos professores estavam a ser pagas de forma faseada, referindo que a situação preocupa também a tutela.

“Há um trabalho que está sendo feito pelo Ministério da Economia e Finanças nas escolas, de verificação das horas extraordinárias (…) nas escolas em que a verificação terminou nós tivemos garantias de que essas horas extras foram e estão a ser pagas”, disse Manuel Simbine, porta-voz do Minedh, citado pela imprensa local.

A nova tabela salarial da função pública foi aprovada em 2022 com o objetivo de eliminar assimetrias e manter a massa salarial do Estado sob controlo a médio prazo, mas o arranque, além atrasos de pagamentos, fez disparar os salários com a despesa a subir de 11,6 mil milhões de meticais/mês (169 milhões de euros/mês) para 15,8 mil milhões de meticais/mês (231 milhões de euros/mês).