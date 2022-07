Moçambique: Privilégios na administração pública violam Constituição

As visões do império colonial português

Escravatura no império colonial

A escravatura está bem documentada com imagens de trabalho forçado nas roças de cacau em São Tomé e Príncipe, onde também foi usada mão de obra infantil. A abolição do tráfico de escravos e da escravatura no império português, no século XIX, não conduziu ao fim de formas de trabalho coercivas e de condições laborais desumanas.