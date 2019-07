Moçambique: Presidente Nyusi confiante na desmilitarização do braço armado da RENAMO

"Aqueles que estão do outro lado [nas matas] são nossos irmãos e não inimigos. Nós, como Governo, estamos a trabalhar e eles [guerrilheiros da RENAMO] vão entregar as armas na base da reconciliação e tolerância", declarou o chefe de Estado.

Filipe Nyusi falava na sexta-feira (26.07) durante um comício em Sena, no distrito de Caia, província de Sofala, no centro de Moçambique, onde efetua uma visita de trabalho.

Para o Presidente de Moçambique é fundamental que, após a conclusão do processo negocial, a sociedade moçambicana receba o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) com "espírito de reconciliação". "Vamos viver juntos e sem discriminação", frisou o chefe de Estado, acrescentando que a união é a condição para o desenvolvimento do país.

Paz definitiva em negociação

O Governo moçambicano e a RENAMO continuam a negociar uma paz definitiva em Moçambique, tendo as partes previsto que até agosto, antes das eleições gerais de 15 de outubro, seja assinado um acordo de paz no país.

O esperado acordo entre as partes está, no entanto, sob ameaça com as recentes contestações de um grupo de militares da RENAMO que exige a demissão do atual líder do partido, Ossufo Momade.

A autoproclamada Junta Militar da Renamo, que contesta a liderança partidária, ameaça com ações militares se o Governo moçambicano insistir em negociar com o presidente do partido e pede a intervenção da comunidade internacional no processo de paz.

As sextas eleições gerais em Moçambique estão previstas para 15 de outubro.