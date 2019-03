Moçambique: Preço da energia volta a subir

A energia para os clientes de baixa tensão, em Moçambique, está mais cara desde o passado dia 1 de março. Os clientes da Empresa Pública Electricidade de Moçambique (EDM) passarão a pagar mais 21 por cento em função da quantidade de quilowatt-hora (kWh) de energia que consumirem.

Estão abrangidas pela medida as categorias doméstica, agrícola e geral. Mantém-se inalterada a tarifa praticada para a chamada categoria social, o escalão para os moçambicanos com menos posses.

Segundo a empresa pública Electricidade de Moçambique, o agravamento da tarifa visa permitir que a instituição possa prosseguir com os investimentos de expansão da rede eléctrica, que tem como objetivo colmatar o crescimento da procura e aumentar o acesso da população à energia elétrica.

A EDM diz ainda que o ajuste tarifário visa assegurar o equilíbrio financeiro, permitindo, assim, a continuidade de fornecimento de energia com qualidade e segurança.

População critica novo aumento

Os moçambicanos não estão satisfeitos. Consideram que os aumentos vão agravar as suas condições de vida e criticam o facto de não terem sido avisados previamente sobre as novas tarifas.

À DW África, Dércio Saraiva diz que "não faz sentido que o preço da energia aumente todos os anos" e acrescenta que "isso não vai ajudar" a população. Uma opinião partilhada também por Mário Laue que acrescenta que "com o preço da energia mais elevado, devia ser tomado em consideração o nível dos salários". Já para Albino Costa Machava, "o governo devia fazer alguma coisa para minimizar a situação", pois esta é uma alteração que vai "piorar a vida" de todos.

Preocupações que o Presidente da Associação para o estudo e defesa do consumidor, Proconsumer, considera legítimas. Em entrevista à DW África, Alexandre Bacião constata que "tem sido hábito das empresas que fornecem produtos e serviços básicos subirem os preços sem uma prévia informação". O que, acrescenta o mesmo responsável, "vem criar grandes transtornos na programação dos consumidores no que diz respeito ao seu orçamento familiar".

Sem aviso prévio

A Empresa Electricidade de Moçambique procedeu de forma discreta à alteração das suas tarifas, tendo apenas divulgado um aviso num jornal diário. Um comportamento ao qual o Presidente da Proconsumer aponta o dedo.

Cidadãos estão preocupados com impacto que aumentos terão nas suas vidas

Para Alexandra Bacião, as associações de defesa dos consumidores deviam ser consultadas antes das subidas dos preços, principalmente quando se trata de serviços básicos. "[O aumento das tarifas] devia merecer uma concertação entre as empresas que fornecem esses serviços básicos e nós que somos de defesa do consumidor para fazer valer na letra e no espírito a lei de defesa do consumidor. O que acontece é que as empresas sobem taxas de serviços básicos ao seu belo prazer", critica.

Alexandre Bacião acrescenta ainda que este não é o melhor momento para esta alteração. "Era de esperar que este tipo de subida de preços de produtos, fundamentalmente de serviços básicos, acompanhasse aquilo que tem sido o reajustamento salarial", aponta.

Em Moçambique, o reajustamento dos salários tem sido feito anualmente, com efeitos a partir do mês de abril.