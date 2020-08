Moçambique: Postos de saúde vendem contracetivos gratuitos

Quelimane: Familiares de doentes queixam-se das condições de acomodação no Hospital

Acomodação nos sanitários

As autoridades de saúde adjudicaram, recentemente, as obras para a construção de um muro de vedação à volta dos sanitários públicos do Hospital Central Quelimane. É nestes sanitários, e ao ar livre, que uma parte dos acompanhantes dos pacientes deste Hospital dorme. Usam a água do poço para as necessidades diárias, nomeadamente, para preparar refeições, lavar roupa e tomar banho.