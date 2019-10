Moçambique: Polícia conclui inquérito a homicídio de observador eleitoral

Dia de eleições em Moçambique em imagens

Manica: Votação sem sobressaltos

Em Manica, a votação tem sido sobressaltos nem registo de ilícitos eleitorais. Apesar de, no geral, os partidos darem nota positiva ao arranque do processo na província, o delegado do MDM, Humberto Escova, lamentou a circulação de automóveis blindados, na zona de Pinanganga, no distrito de Gondola, e acusou o contingente policial de semear o medo entre os eleitores.

Autoria: Madalena Sampaio, correspondentes da DW, Agência Lusa