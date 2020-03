Moçambique: Plano Quinquenal prevê criação de três milhões de empregos

O plano "visa adotar uma economia mais diversificada, identificando os setores competitivos com potencial de elevar a geração de renda e criação de emprego para os jovens", disse esta terça-feira (03.03) Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros, após a reunião do órgão em Maputo.

Para a execução do plano, o Executivo moçambicano criou a Secretaria do Estado para Juventude e Emprego, uma nova entidade para o novo mandato que iniciou em janeiro, com a tomada de posse após a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e do seu candidato, Filipe Nyusi, nas eleições de 15 de outubro do ano passado.

"Espera-se três milhões de empregos e há condições para que os números sejam alcançados", observou o porta-voz do Governo moçambicano, acrescentando que o documento está quase pronto.

Comparado com o plano anterior, para a nova estratégia, a mesma fonte destacou também a manutenção da paz, com o registo de ataques armados protagonizados por grupos desconhecidos em Cabo Delgado, onde pelo menos 350 pessoas morreram desde outubro de 2017 devido às incursões armadas.