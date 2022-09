Moçambique: ONG quer maior registo de beneficiários de ação social

É preciso "reforçar o investimento no processo de identificação e registo dos indivíduos e agregados familiares elegíveis para os diversos programas de segurança social básica implementados pelo Instituto Nacional de Ação Social (INAS)", lê-se nas recomendações do Fundo de Monitoria do Orçamento (FMO) à execução orçamental do primeiro semestre. As recomendações fazem parte de um documento de análise aos números publicados pelo Governo, consultado pela Lusa.

O setor da proteção social destaca-se por apresentar elevados valores de execução, mas o FMO alerta que tal não corresponde a uma grande melhoria na cobertura: segundo a organização, "são indícios de um processo de planificação deficiente ao nível do Ministério do Género, Criança e Ação Social e do INAS". "Fundamentalmente, há uma subavaliação dos potenciais beneficiários da proteção social ao nível do processo de planificação, o que acaba por resultar em altas taxas de execução", detalhou.

Numa visão mais alargada da execução do plano e orçamento de 2022 até junho, a recuperação económica depois da Covid-19 foi o único fator favorável à execução orçamental, com a economia a crescer 4,37% na primeira metade do ano, o que a deixa em boa posição para superar a meta anual de 2,9% estabelecida pelo Governo.

Do lado do financiamento, na primeira metade do ano já foram gastos 58,7% dos empréstimos internos previstos para 2022, enquanto os donativos externos estavam a apenas 6% - juntas estas duas parcelas representam cerca de um quinto do financiamento do Estado moçambicano.

Inflação tem agravado gastos das famílias em Moçambique

Do lado da execução (realização de despesa), houve "uma maior canalização de recursos para operações financeiras e despesas de funcionamento" o que levou a uma "marginalização das despesas de investimento, apresentando um grau de realização de apenas 14,7%". Segundo a ONG, trata-se do agravar de uma prática habitual, levando ao adiamento de projetos de infraestruturas e equipamento - incluindo saúde e educação.

Políticas pela estabilidade macroeconómica

O retrato leva o FMO a recomendar "redobrar os esforços na execução das despesas orientadas para a promoção do investimento produtivo e consolidação fiscal, com destaque para a contenção das despesas de funcionamento". Recomenda-se ainda acelerar a implementação de reformas no âmbito da descentralização e planificação da despesa.

Face ao cenário atual, a organização sugere também que o Governo continue a "implementar políticas visando a promoção da estabilidade macroeconómica, com enfoque na contenção das atuais pressões inflacionárias e apoio ao processo de retoma da atividade económica".

A inflação homóloga em Moçambique foi de 12,1% em agosto, o valor mais alto dos últimos quatro anos e 11 meses, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). É preciso recuar até agosto de 2017 para encontrar um valor mais alto: na altura a inflação foi de 14,13%, no rescaldo do choque provocado pelas dívidas ocultas.

A subida que se verifica desde o início do ano está em linha com o clima inflacionista global causado pela guerra na Ucrânia e o aumento do preço dos combustíveis. Em termos acumulados, desde início do ano, a inflação de 2022 em Moçambique está agora em 7,62%.