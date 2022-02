MEDIATECA

Moçambique: O caminho para o sucesso dos "Classic Nova"

No episódio do Crónicas Africanas desta semana, Arcénio Amós conduz-nos numa viagem pela ascensão da carreira dos "Classic Nova": dois jovens moçambicanos que, desafiando a baixa probabilidade de sucesso na área da música do seu país, rumaram de Inhambane a Maputo, em busca do seu sonho. Foi lá que montaram do zero a sua produtora, que trabalha hoje com grandes nomes da música moçambicana.