Moçambique: Nyusi exonera ministro dos Transportes e Comunicações

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exonerou esta segunda-feira (13.06) o ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, assim como a vice-ministra do pelouro, Manuela Ribeiro, refere um comunicado da Presidência da República.

A nota não refere os motivos da decisão.

Janfar Abdulai ocupava o cargo desde 2020, enquanto Manuela Ribeiro exercia a função desde 2015.

O setor de transportes em Moçambique constitui um dos mais deficitários ao nível dos serviços públicos no país, principalmente o transporte rodoviário, onde a crise de meios desencadeou o recurso de veículos de caixa aberta, jocosamente conhecidos por "my love", dada a proximidade física com que os passageiros viajam na caixa de carga de mercadorias e a necessidade de por vezes se abraçarem para não caírem à estrada.

A situação tende a agravar-se devido à escalada dos preços dos combustíveis, com paralisações constantes do transporte de passageiros em várias cidades moçambicanas, em sinal de protesto pela falta de aumento das tarifas de viagem, que são reguladas, devido ao silêncio das autoridades em relação à exigência dos operadores para o aumento do preço.

Em atualização