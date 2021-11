Moçambique: Novos ministros "são nomes claramente bem acertados"

O chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, exonerou na terça-feira (09.11) o ministro do Interior e na quarta-feira (10.11) o titular da pasta da Defesa Nacional. Um dia depois, na quinta-feira (11.11), a Presidência da República, informou que os cargos seriam liderados por Arsénia Felicidade Félix Massingue e Cristóvão Artur Chume, respetivamente.

Em entrevista à DW África, o analista político Dércio Alfazema, diretor de projetos do Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD), organização não-governamental, descarta "que as mexidas no governo tenham a ver com Cabo Delgado".

Dércio Alfazema, diretor de projetos do Instituto para a Democracia Multipartidária

DW África: A remodelação no Governo pode ser parte de uma nova estratégia de combate ao terrorismo?

Dércio Alfazema (DA): Acredito que não tenha a ver com o combate ao terrorismo, até porque a estratégia de intervenção no âmbito do combate ao terrorismo e conflito na zona centro do país é uma questão que está centrada no próprio Presidente da República. Denota-se que o Presidente da República tem interesses particulares na componente das Forças de Defesa e Segurança. Ele conhece-as por dentro e por fora. Foi ministro da Defesa, dirigiu o comando de operações conjuntas, agora dirigiu o comando operativo, portanto é um setor em que ele tem estado bastante atento. É das mãos dele que vieram os ruandeses, as tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da União Europeia (UE).

DW África: Há outras razões por trás destas exonerações?

DA: Recentemente o Presidente da República visitou o comando geral da polícia, o comando das Forças Armadas e tem estado a andar nos quartéis e a acompanhar os processos de formação de polícias e militares. Pode ser que ele tenha uma outra informação que não é acessível ao público e em função dessa informação – do tipo reclamações – pode ser que ele tenha tomado essa decisão. Sustento isso pelo facto de recorrer à prata da casa, tanta nas Forças Armadas como também na polícia.

Conflito em Cabo Delgado provocou dezenas de milhares de deslocados na região

DW África: Cristóvão Artur Chume é o novo ministro da Defesa Nacional e Arsénia Felicidade Félix Massingue a nova ministra do Interior. Que balanço faz destas nomeações?

DA: São nomes claramente bem acertados. Há muito tempo que não tínhamos [nestas pastas] pessoas que cresceram a fazer carreira nestes setores. Na Defesa, Cristóvão Chume foi crescendo pelas mãos do próprio Nyusi. Foi ele que o nomeou como diretor da academia [militar] em Nampula. Foi ele que o trouxe para comandante do exército e que completa o ciclo e o nomeia para ministro. Chume era um dos principais operativos que estava a comandar o Exército que está a combater o terrorismo em Cabo Delgado.

No Ministério do Interior, acontece o mesmo. Arsénia Massingue é uma polícia de longa data. Conhece o setor, cresceu lá, já ocupou vários cargos e agora ascende à carreira de topo. Penso que essas escolhas poderão trazer mais conforto para os militares e polícias, no sentido de que eles vão reconhecer a liderança que está ligada às suas respetivas áreas.