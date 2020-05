Moçambique: Novo ataque faz seis feridos no centro do país

O ataque ocorreu por voltas das 07:30 locais e as pessoas foram atingidas por estilhaços de vidro, quando o autocarro foi alvejado por "rajadas de balas", um pouco depois de Mutindiri, no limite entre as províncias de Manica e Sofala, disse à agência de notícias Lusa um dos passageiros.

Os passageiros do autocarro tinham pernoitado na zona de Muxungue, com receio de emboscadas que têm sido comuns neste troço desde agosto do ano passado. Entre Mutindiri e Muda Serração foi montada uma posição militar que impede a circulação de viaturas no troço alvo dos ataques depois das 18h.

As vítimas deste novo ataque foram levadas ao Hospital Rural de Muxungue, a unidade mais próxima. A Lusa contatou o porta-voz da polícia moçambicana em Solafa, Daniel Macucua, que prometeu um pronunciamento.

Ataques

Esta incursão surge na sequência de outras registadas em Manica e Sofala, tendo provocado a morte de 23 pessoas desde agosto em estradas e povoações daquelas duas províncias do centro de Moçambique.

Na região, deambulam guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), liderados por Mariano Nhongo, acusado pelas autoridades de ser responsável pelos ataques, mas que apenas assumiu algumas ações.

O grupo tem ameaçado recorrer à violência armada para negociar melhores condições de reintegração social do que as acordadas pelo seu partido com o Governo.

A zona do ataque tem sido palco de outras incursões naquele troço que liga o norte ao Inchope, importante entroncamento com a Estrada Nacional 6 (entre Beira e Zimbabué).