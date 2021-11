Moçambique

Moçambique: Mortes em acidente na Manhiça sobem para 17

Subiu para 17 o número de mortes no acidente rodoviário de sábado, no sul de Moçambique, anunciaram as autoridades, que prometem medidas para a zona onde há quatro meses já tinham morrido 32 pessoas num outro sinistro.

Estrada nacional 1 (foto de arquivo)

O governo provincial de Maputo reuniu-se num encontro extraordinário no domingo (07.11) juntamente com diversas autoridades e deram conta de um reforço de fiscalização ao longo da estrada nacional 1 (EN1) no distrito da Manhiça. "Nós iremos intensificar a presença policial para uma fiscalização 24 sobre 24 horas", disse o governador provincial Júlio Parruque. Revisão da sinalização, dos limites de velocidade, obras nalguns locais e campanhas de sensibilização para uma condução segura foram outras medidas anunciadas. Entre as vítimas, "há o caso de uma mãe que está hospitalizada, mas perdeu dois bebés e outro de mãe e filha que perderam a vida", lamentou Parruque. O acidente aconteceu na localidade de 3 de Fevereiro quando um jipe chocou de frente com uma viatura ligeira de transporte coletivo, que seguia de Maputo para Xai-Xai, capital da província de Gaza, sendo que as causas ainda estão por apurar. Tragédia repete-se O distrito já tinha sido palco do acidente de viação mais grave de sempre registado em Moçambique, com 32 mortos, ocorrido a 3 de julho, envolvendo dois camiões e um autocarro que tentou fazer uma ultrapassagem irregular na EN1. Na altura foram decretados dois dias de luto nacional e demitidos o diretor nacional de Transportes e Segurança Rodoviária e a diretora do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (Inatro). Assistir ao vídeo 02:26 Moto-taxistas não respeitam o Código da Estrada em Manica

