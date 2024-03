Tempestade tropical severa ameaça mais de 500 mil pessoas

“Estima-se que cerca de 525.000 pessoas, 856 escolas e 145 unidades sanitárias sejam afetadas [pela tempestade]”, disse Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), durante uma conferência de imprensa conjunta com o Instituto Nacional de Meteorologia e a Direção de Recursos Hídricos, em Maputo.

A tempestade tropical severa “Filipo” deverá atingir as províncias de Sofala, no centro de Moçambique, Inhambane, Gaza e Maputo, no sul do país, a partir de terça-feira (12.03) e até ao dia 13, com ventos de 90 a 120 quilómetros por hora.

“Ao entrar no continente vai reduzir essa intensidade e vai passar para uma depressão tropical, dando muita chuva para as regiões indicadas”, referiu Manuel Francisco, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique, acrescentando que a tempestade vai atingir com maior intensidade o sul do país.

Moçambique é considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo (imagem de arquivo) Foto: ALFREDO ZUNIGA/UNICEF /AFP

Inundações e cheias urbanas

As autoridades moçambicanas alertaram ainda para a ocorrência de inundações e cheias urbanas que poderão condicionar a transitabilidade rodoviária, principalmente no interior das províncias de Gaza e Inhambane.

“Também há probabilidade maior de inundação de alguns campos agrícolas, sobretudo no baixo Incomáti e Limpopo e, por isso, queremos chamar atenção para os agricultores retirarem as suas máquinas das margens dos rios”, disse Agostinho Vilanculos, chefe do departamento de bacias hidrográficas na Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos (DNGRH).

O INGD, Inam e DNGRH apelaram para a tomada de medidas de precaução face ao mau tempo, referindo que já foram posicionados meios e equipas de busca e resgate, 'kits' de emergência, além de terem sido identificados e preparados locais seguros para o alojamento provisório das vítimas.

Pelo menos 115 pessoas morreram e outras 55.494 foram afetadas pelo mau tempo em Moçambique desde o início da época chuvosa e ciclónica 2023/2024, em outubro.

O país é considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.