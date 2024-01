Moçambique: Mais casos de "falsos advogados" em Nampula

Sitoi Lutxeque (Nampula)

04/01/2024 4 de janeiro de 2024

Ordem dos Advogados de Moçambique, através do Conselho Provincial em Nampula, diz-se preocupada com o aumento de falsos advogados na província. Pelo menos três escritórios foram fechados no ano passado.