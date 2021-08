Moçambique: Intervenção militar deve ser complementada com desenvolvimento social

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu, esta terça-feira (17.08), que a intervenção militar contra os grupos armados em Cabo Delgado deve ser complementada com projetos de desenvolvimento social e económico, visando a eliminação das causas que favorecem o "extremismo violento".

"Estamos cientes da necessidade de complementar essas intervenções militares com o apoio humanitário imediato e investimento no desenvolvimento a médio e longo prazos", afirmou o Presidente moçambicano, em declarações na 41.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que se realiza, esta terça-feira (17.08), na cidade de Lilongwe, capital do Malawi.

Na mesma ocasião, Filipe Nyusi apontou igualmente a prevenção e sensibilização dos cidadãos da SADC contra o extremismo violento, observando que este fenómeno é uma ameaça à paz e segurança regional.

"A paz e segurança constituem um dos alicerces do processo de integração regional" visando "propiciar a promoção da cooperação e desenvolvimento social para o progresso e bem-estar dos povos", destacou Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano apontou a importância da cooperação entre os Estados-membros da SADC na luta contra os grupos armados na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, congratulando o envio da Força em Estado de Alerta, no dia 09, como sinal da solidariedade regional, no âmbito da defesa e segurança.

"Iremos manter vossas excelências a par dos progressos desta missão e asseguramos que o entrosamento [entre a missão militar da SADC], as nossas Forças de Defesa e Segurança e a população é enorme", frisou Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano assinalou que o tema da paz, segurança e combate ao terrorismo foi uma das prioridades da presidência moçambicana rotativa da SADC, que passou, esta terça-feira (17.08), ao Malawi.

A SADC destacou para Moçambique a Força em Estado de Alerta para o combate aos insurgentes em Cabo Delgado, descritos por vários governos e entidades internacionais como terroristas.

O número do efetivo militar da organização regional não é conhecido.

As tropas dos Estados da África Austral juntam-se a um contingente de mil militares e polícias do Ruanda na luta contra os rebeldes em Cabo Delgado.