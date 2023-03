Moçambique: INGD pede ajuda após ciclone Freddy

O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) diz que precisa de 105 milhões de euros para ajudar as vítimas das intempéries no país.

O ciclone Freddy, que atingiu vastas regiões no centro de Moçambique, matou, feriu, desalojou e destruiu residências, infraestruturas sociais e económicas.

Escolas, casas de cultos e outros locais são agora abrigos temporários.

Ângelo Bernardo, um dos afetados, conta que o ciclone destruiu quase todos os seus pertences. E pede ajuda.

"Na minha casa, não tirei nada. Eu sou pai de cinco crianças e consegui socorrer todas", disse Bernardo em declarações à DW.

Alberto João, outra vítima do ciclone Freddy, procurou refúgio num centro de acomodação, de que teve conhecimento através das mensagens difundidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e autoridades governamentais.

"Eu perdi o tecto e toda a água que caiu inundou a minha casa", diz João. "Espero que o sol saia para me reerguer, estou aqui porque não tenho espaço onde morar. Na sala onde estou há 80 famílias, 20 homens, 45 mulheres e 27 crianças."

Gabriel Monteiro, do INGD: "Estamos a conversar com os parceiros" Foto: B. Jequete/DW

INGD pede mais apoios

Segundo o vice-presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), Gabriel Monteiro, a instituição precisa de 7,2 mil milhões de meticais (mais de 105 milhões de euros) para apoiar as vítimas do ciclone tropical e outras pessoas desalojadas devido à época das chuvas, que deverá prolongar-se até finais de março ou princípios de abril.

"Estamos a conversar com os parceiros", adiantou Monteiro. "Não estamos só a falar de valores monetários, mas também de bens alimentares e não alimentares."

O INGD prevê que as intempéries venham a afetar mais de dois milhões de pessoas.