Moçambique: Helena Taipo condenada a 16 anos de prisão

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo condenou esta quinta-feira (28.07) a ex-ministra moçambicana Helena Taipo a 16 anos de prisão.

De acordo com a imprensa moçambicana, além de Taipo, foram condenados oito dos 11 arguidos no processo.

Ao longo do julgamento, Taipo, 60 anos, negou sempre o seu envolvimento no caso, remetendo explicações à Direção do Trabalho Migratório (DTM), entidade gestora do dinheiro resultante da parcela diferida dos salários dos mineiros moçambicanos que trabalham na África do Sul.

Segundo a acusação, foram desviados 113 milhões de meticais (1,6 milhões de euros) da DTM.

