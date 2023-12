Moçambique: Governo investe 2ME em eletrificação em Tete

O Governo moçambicano investiu 141 milhões de meticais (dois milhões de euros) para eletrificação do posto administrativo de Chioco, na província de Tete, centro do país, anunciou a Eletricidade de Moçambique (EDM).

"O Projeto de Extensão da Rede Elétrica ao Posto Administrativo de Chioco foi financiado pelo Governo de Moçambique, através da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), com o valor de 141 milhões de meticais", refere-se numa nota enviada à comunicação social.

Segundo a EDM, o montante serviu para a construção de 65 quilómetros de linha de média tensão, instalação de 200 candeeiros de iluminação pública e cinco postos de transformação, possibilitando, assim, a "ligação imediata de 1.000 consumidores" numa primeira fase.

De acordo com a EDM, pelo menos 30 postos administrativos de Tete foram eletrificados, dos 37 existentes naquela província.

"Note-se que este é o décimo terceiro posto administrativo eletrificado no presente ano, sendo 11 através da rede elétrica nacional e os restantes dois por via de fontes alternativas", adianta a nota da Eletricidade de Moçambique.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse, em novembro, que pelo menos 55 postos administrativos foram eletrificados desde 2020 no país, no âmbito da iniciativa presidencial "Energia para todos".

Presidente de Moçambique promete "Energia para todos" Foto: DW

De acordo com o chefe de Estado, nos últimos três anos mais de 1,2 milhões de moçambicanos tiveram acesso a energia elétrica, aproximando o país à meta de acesso universal a energia.

Em agosto, o presidente da EDM, Marcelino Gildo, avançou que a empresa precisava de 138,1 milhões de euros para concluir a eletrificação de todos os postos administrativos em Moçambique, passo essencial para o "grande desafio” do acesso universal à energia.

O Governo moçambicano definiu a meta de ter 57% dos domicílios cobertos com acesso à rede elétrica até final do ano – com uma previsão de 495.000 novas ligações -, cobertura garantida pela estatal Eletricidade de Moçambique, que contrasta com os 34% no final de 2019.