Moçambique: Governo aprova reajustes nos salários mínimos

Lusa

01/05/2024 1 de maio de 2024

O Governo moçambicano aprovou reajustes salariais mínimos no país, com uma taxa que varia entre 3% e 10,53%, anunciou o vice-ministro do Trabalho e Segurança Social, Rolinho Manuel Farnela.