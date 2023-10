Moçambique gastou mais com dívida pública do que com saúde

Encargos com a dívida pública rondaram os 355,3 milhões de euros, no primeiro semestre de 2023, mais do que todos os compromissos com o setor da saúde no mesmo período, segundo dados do Governo.

De acordo com um relatório do Ministério da Economia e Finanças sobre a execução orçamental no primeiro semestre, a que a agência Lusa teve acesso esta sexta-feira, o Estado moçambicano gastou com encargos da dívida pública, essencialmente pagamento de juros internos e externos, 23.875 milhões de meticais (355,3 milhões de euros), contra 16.510 milhões de meticais (245,6 milhões de euros) no mesmo período de 2022.

Mais de metade do orçamento gasto em dívidas

Trata-se, em seis meses, de 57,7% do total orçamentado pelo Governo para 2023 com estas rubricas, que é de 41.400 milhões de meticais (616 milhões de euros).

O valor gasto com juros da dívida pública no primeiro semestre, segundo o mesmo documento, é superior aos 17.657 milhões de meticais (262,6 milhões de euros) das despesas com a saúde, neste caso 38,7% do total orçamentado para o ano de 2023, ou com os 5.387 milhões de meticais (80,1 milhões de euros) de despesas com agricultura, também de janeiro a junho.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou em julho que o serviço da dívida pública - total de juros pagos e de capital reembolsado - custe este ano 2.268 milhões de dólares (2.018 milhões de euros) a Moçambique, praticamente o dobro face a 2022, equivalente a 11,8% do PIB.

Fundo Monetário Internacional alertou para dívida "de alto risco, mas sustentável" de Moçambique Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Os dados constam de uma análise do FMI à dívida pública de Moçambique no período de 2022 a 2024, que prevê ainda, para o próximo ano, custos de 1.551 milhões de dólares (1.380 milhões de euros) com o serviço da dívida, equivalente a 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano.

Em 2022, o FMI estima que o serviço da dívida pública de Moçambique tenha custado quase 1.191 milhões de dólares (1.060 milhões de dólares), equivalente a 7,2% do PIB.

Ainda de acordo com os dados do FMI, Moçambique fechou o ano passado com uma dívida pública total superior a 18.016 milhões de dólares (16.032 milhões de euros), equivalente a 94,1% do PIB estimado, da qual 13.610 milhões de dólares (12.111 milhões de euros) contraídos externamente.