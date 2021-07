Moçambique: Funcionários teriam desviado dinheiro do Programa Alimentar Mundial

O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Sofala anunciou esta terça-feira (06.07) a abertura de um processo contra dois funcionários do Programa Alimentar Mundial (PAM) na cidade da Beira, suspeitos do desvio de 8 milhões de meticais [106 mil euros].

"Eles efetuaram levantamentos através de cheques nas contas da instituição e introduziram os valores nas suas respetivas esferas patrimoniais", declarou Anastácio Matsinhe, porta-voz do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Sofala, durante uma conferência de imprensa na cidade da Beira.

Segundo a fonte, as autoridades detiveram preventivamente uma pessoa e a outra, um superior hierárquico, encontra-se em parte incerta, após pedir demissão da agência. "Os atos praticados por estes funcionários consubstanciam o crime de peculato", acrescenta o porta-voz, avançando que a funcionária detida confessa ter levantado os valores, embora considere que o montante foi entregue totalmente ao outro funcionário agora foragido.

Pessoas assistidas pelo PAM em Sofala após ciclone Idai

Tolerância zero

Segundo a fonte, caso seja comprovada em sede de tribunal do seu envolvimento no desvio, os funcionários de PAM podem ser punidos com penas entre 8 e 12 anos.

"Estes funcionários são equiparados a servidores públicos, sendo o PAM uma instituição ligada à ONU, é uma organização de direito público", frisou Anastácio Matsinhe, acrescentando que foi a própria instituição que deu conta do desaparecimento dos fundos.

Contactado pela Lusa, o PAM em Moçambique disse que a instituição tem uma "política de tolerância zero em relação ao desvio de recursos", considerando que "todas as acusações são investigadas com rigor". "O PAM leva todas as denuncias a sério e temos mecanismos para lidar com a má conduta em todos os níveis", refere a agência numa nota de reação enviada à Lusa.