Moçambique: FRELIMO propõe sete teses para debate no próximo congresso

A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) propõe aos membros e simpatizantes as seguintes teses: unidade nacional, paz, reconciliação e democracia, natureza e papel do partido na organização do Estado e da sociedade, bem como boa governação, ética, transparência, combate à corrupção e acesso à justiça.

Educação, ciência e inovação tecnológica como estratégia de desenvolvimento, desenvolvimento económico e social inclusivo e sustentável e soberania, integridade territorial, defesa, segurança, ordem pública e combate à criminalidade serão também os eixos fundamentais da principal reunião do partido no poder em Moçambique.

A sétima e última tese do 12º congresso será Moçambique na região, em África e no mundo.

"A presente conjuntura política, social e económica sugere uma abordagem integrada e holística dos temas, com o objetivo principal de apontar um posicionamento crítico sobre assuntos de interesse nacional", refere o gabinete central de preparação do 12.º congresso.

O debate das teses visa propiciar a mais ampla participação dos membros e simpatizantes da FRELIMO na construção coletiva de ideias e soluções para os assuntos políticos, sociais, económicos, culturais e desportivos com impacto na vida dos moçambicanos, segundo o partido.

Antes de serem levadas ao congresso, as teses terão de ser debatidas e enriquecidas em conferências dos membros do partido no poder.

Com a realização dos congressos, prossegue o gabinete central de preparação do 12.º congresso, a FRELIMO demonstra ao país e ao mundo que é um partido que pugna pela inclusão e participação de todos os cidadãos no processo de desenvolvimento social e económico, cultural e desportivo de Moçambique.

A FRELIMO está no poder há mais de 46 anos, desde a independência do país em 1975, detendo a Presidência da República, governo central, Assembleia da República, com uma maioria qualificada, executivos das 10 províncias do país e dos 48 dos 53 municípios do país.