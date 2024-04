Moçambique: FRELIMO doa dinheiro à Força Local

A FRELIMO, partido no poder em Moçambique, ofereceu mais de 29 mil euros e 50 toneladas de diversos produtos alimentares à Força Local, uma milícia de antigos combatentes que lutam contra os insurgentes em Cabo Delgado.

"É uma demonstração de amor, carinho e reconhecimento da importância da Força Local no combate aos terroristas", afirmou o secretário-geral da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), Roque Silva.

Silva falava durante a cerimónia de entrega de dois milhões de meticais (29.424 euros) oferta do partido no poder aos representantes da chamada Força Local.

O secretário-geral da FRELIMO assinalou que a contribuição daquele grupo de combatentes tem sido crucial no apoio às Forças de Defesa e Segurança (FDS) na luta contra os insurgentes que protagonizam violência armada na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

A chamada Força Local é constituída por veteranos da Frelimo que lutaram durante dez anos contra o regime colonial português até à independência de Moçambique em 1975.

Além dos veteranos, a milícia integra igualmente descendentes dos antigos combatentes da guerra contra o colonialismo.

A província de Cabo Delgado enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Depois de vários meses de relativa normalidade nos distritos afetados, a província registou, há alguns meses, novas movimentações e ataques de grupos rebeldes, que têm limitado a circulação para alguns pontos nas poucas estradas asfaltadas que dão acesso a vários distritos.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda, com mais de 2.000 militares, e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás natural.