Moçambique: Fome severa afeta milhares de famílias em Inhambane

De capulanas a máscaras: alfaiatarias de Moçambique inovam em tempos de Covid-19

As máscaras de capulana

As pessoas procuram pelas máscaras na tentativa de conter a propagação do coronavírus no país. O uso da máscara é também uma recomendação do Governo e, em alguns casos, obrigatório. As müascaras feitas de capulana estão a ganhar o mercado, conquistar os clientes e render um bom dinheiro.