Moçambique: Faltam unidades sanitárias em Manica

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, inaugurou, há dias, o hospital distrital de Machaze. Mas ainda há quem tenha de percorrer muitos quilómetros para chegar a uma unidade de saúde, lamenta Luísa Saene Mbonja, residente na região de Mazvissanga,

Antes da entrada em funcionamento do novo hospital, Mbonja tinha que percorrer 150 quilómetros para uma consulta médica. "Para serviços de cirurgia e internamento recorríamos ao hospital de Muxungue em Sofala ou hospital provincial de Chimoio", excplicou Mbonha à DW África.

Luísa Saene Mbonja pede mais unidades sanitárias Foto: Bernardo Jequete/DW

Mas ainda agora, "os serviços de saúde aqui no Machaze ainda são escassos", acrescenta. A população que vive no posto administrativo de Save recorre aos hospitais de Massangena em Gaza, Muxungue em Sofala ou ao hospital provincial de Chimoio, a maior unidade sanitária da província, diz a residente.

"Mesmo com a inauguração do hospital distrital, ainda percorremos distâncias longas. Por exemplo, nós que vivemos em Save e Mazvissanga, quando tivermos um familiar doente pernoitamos na estrada a caminho do hospital". Por isso pede ao Governo mais hospitais no Machaze.

Presidente promete mais hospitais

Francisco Banana, cidadão de Chitobe, sede distrital de Machaze, enaltece o esforço do Governo por ter construído o hospital distrital naquela região, embora as obras tenham demorado cerca de dez anos.

Recém-inaugurado, o Hospital Distrital de Machaze levou mais de dez anos a construir Foto: Bernardo Jequete/DW

"Íamos ao hospital rural de Muxungue e assim já que temos este hospital", disse Banana à DW África. "Fiquei muito satisfeito", por não ter que percorrer mais longas distâncias, asseverou.

Na cerimónia de inauguração do hospital de Machaze, o Presidente Nyusi reconheceu a demora na conclusão da unidade e as distâncias que os pacientes tem de percorrer. Mas assegurou que nos próximos tempos o Governo irá construir mais unidades sanitárias.

"O processo de construção de hospitais distritais no contexto da iniciativa presidencial "Um Distrito Um Hospital" será contínuo ao longo de todo o país", prometeu Nyusi.