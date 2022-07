Moçambique: Falta de segurança levou à morte de reclusos em Milange

O dia a dia dos reclusos de Manica

Estabelecimento exemplar

A Penitenciária Regional Centro de Manica, também conhecida por "Cabeça do Velho", é considerada uma das melhores do país. E é temida por quem passa por aqui. Tentativas de fuga não têm sido bem sucedidas devido ao forte esquema de segurança. Também a disciplina é uma das regras entre os reclusos. Os "frutos amargos do desacato" recaem sobre os próprios infratores, contam.