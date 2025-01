Moçambique quer recensear 221 mil jovens com serviço militar

"Este não se deve confundir com processo político. Este é um ato de soberania, visa a defesa dos cidadãos, do país e da soberania nacional (...) Não vemos, nem achamos que este processo será perturbado por conta de uma situação política, acreditamos que o processo não será perturbado", disse o diretor nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Defesa de Moçambique, Jorge Delfim Leonel.

Em conferência de imprensa em Maputo, o responsável indicou que do total dos mancebos esperados, 147.114 são homens e 74.027 mulheres, sendo que todos deverão inscrever-se até 28 de fevereiro, dia do término do processo.

Para a materialização do recenseamento, foram criados 1.690 postos, dos quais 1.519 fixos e 171 móveis, sendo que as inscrições deverão ocorrer nas administrações distritais, autarquias locais, postos administrativos, centros provinciais de recrutamento e mobilização e outros órgãos da Administração Pública, detalhou Jorge Leonel.

O Ministério da Defesa também vai realizar o recenseamento de novos mancebos nas missões diplomáticas e consulares de Moçambique da área de residência, para os cidadãos moçambicanos residentes no exterior.

O recenseamento visa todos os cidadãos moçambicanos de ambos os sexos, residentes no território nacional e no exterior, nascidos em 2007 e aqueles que não o fizeram anteriormente, desde que não tenham ultrapassado os 35 anos de idade.

O exercício é feito no início de cada ano e não implica automaticamente a incorporação no SMO, pois este ato está sujeito a testes de aptidão e ao número definido anualmente para o ingresso nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).

Não obstante ataques terroristas que assolam a província de Cabo Delgado, no norte do país, o Governo assegurou que estão criadas as condições para a realização do recenseamento militar em todos os distritos daquela província.

"Queremos dizer que desde que se iniciou a situação do terrorismo, este processo nunca teve algum impasse e tem decorrido em todos os distritos da província de Cabo Delgado, que a província de Cabo Delgado não só tem alcançado as metas planificadas para aquela província, como também tem superado estas metas", disse Jorge Leonel.

Quase 281 mil jovens moçambicanos fizeram o recenseamento militar em Moçambique em 2024, mais 1,7% face a 2023 e acima do planeado em todas as províncias, foi anunciado em 11 de março.

O ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Cristóvao Chume, apontou em janeiro de 2024 a necessidade de recrutar mais jovens para o Serviço Militar Obrigatório (SMO), face à ameaça terrorista que o país ainda enfrenta.