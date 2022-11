Moçambique: Empreendedorismo no combate ao terrorismo

O Governo moçambicano desembolsou mais de 99.6 milhões de meticais, aproximadamente um milhão e quinhentos mil euros - provenientes do Orçamento do Estado - para apoiar projetos de iniciativas juvenis. O objetivo é criar mais postos de trabalho e evitar o aliciamento de jovens pelos terroristas, com maior incidência em Cabo Delgado e Manica.

A iniciativa é liderada pela Secretaria da Juventude e Emprego - através do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis (FAIJ) – e centra-se no apoio ao empreendedorismo.

Na última semana, mais de 215 jovens, de mais de quatro províncias, foram contemplados com cheques que variavam de 45 a 190 mil meticais, equivalente a 690 e 2.900 euros, para desenvolverem projetos e gerarem rendimentos.

O secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, que fez a entrega dos cheques aos beneficiários no distrito de Macate, na província de Manica, disse que na medida em que há ganhos militares na luta contra o terrorismo, o Governo apoia com medidas ativas de empregabilidade para responder as necessidades da camada jovem.

Foto: Jequete Bernardo/DW

"Este ano, voltamos a colocar o fundo de apoio às iniciativas juvenis ao nível da província de Cabo Delgado. É importante destacar que, à medida que há ganhos militares na luta contra o terrorismo, nós entramos também com medidas ativas de empregabilidade para responder aquilo que são as necessidades da população, em especial população jovem", explicou Oswaldo Petersburgo.

O responsável salientou que os ganhos militares em Cabo Delgado estão a permitir a recuperação de postos de trabalho, particularmente em Macomia.

Os beneficiários

Laurinho Calimanjira ,um dos jovens beneficiários do fundo na província de Manica, sonha ser um empresário. "Nós temos a plena consciência de que representamos uma parte do universo de jovens que precisam de atenção e apoio do Governo e de todos aqueles que direta ou indiretamente se preocupam e trabalham em prol da juventude", explica. Por isso, continua, os jovens querem "de viva-voz comprometer-se e tudo fazer para implementar e gerir criteriosamente os seus projetos".

Foto: Jequete Bernardo/DW

De acordo com Petersburgo, o Estado, através da secretaria da Juventude e Emprego e parceiros de cooperação, está a implementar o pacote de formação e produção em Cabo Delgado, cujos beneficiários são jovens, e tem a missão de reabilitar edifícios públicos destruídos por terroristas.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por violência armada, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.