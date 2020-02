Moçambique: Emissora denuncia assalto e tentativa de sabotagem

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a Media Mais TV foi vítima, na madrugada de sábado (01.02), de um assalto ao seu setor técnico e operacional, de onde foram roubados equipamentos indispensáveis à atividade normal da estação televisiva pertencente ao Grupo Media Mais.

Ainda de acordo com a nota, os assaltantes neutralizaram o elemento responsável pela segurança da emissora localizada em Maputo e invadiram a área técnica "de onde surrupiaram os equipamentos".

"As autoridades policiais tomaram conta da ocorrência e iniciaram de imediato as investigações para apurar responsabilidades e para identificar os autores morais e materiais do assalto", descreve o texto.

O comunicado cita um membro do conselho de administração do grupo a avaliar a ação como uma tentativa de sabotagem: "Pelos indícios constados, tudo nos leva a crer que fomos vítimas de um ato criminoso encomendado, com contornos de sabotagem. Os equipamentos roubados não têm valor comercial e apenas servem para uma estação televisiva operar", lê-se na citação.

O assalto levou a emissora a "não transmitir parte de sua programação".

MISA-Moçambique condena ato

Também em nota, o MISA-Moçambique considerou o assalto "um ato de sabotagem deliberada, com o intuito de prejudicar o contínuo funcionamento daquele órgão de comunicação social, e através disso privar o público de acesso às suas emissões".

A organização salientou considerar a sabotagem "um grave atentado contra a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa" e condenou "de forma veemente e sem reservas esta mais uma tentativa de intimidar o setor da comunicação social e impedi-lo de realizar o seu trabalho".

O MISA-Moçambique terminou o comunicado deixando um apelo às autoridades do Estado moçambicano para que "investiguem o caso e punam exemplarmente os seus atores" e que tomem medidas para que fatos similares não se repitam.