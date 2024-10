RENAMO pede que se evite anarquia nas delegações provinciais

Numa nota distribuída às direções provinciais, o secretariado-geral do principal partido de oposição em Moçambique pede para que se mantenha a "calma" e que se sigam as "orientações da direção".

"Não à promoção de atos de anarquia que ponham em causa a imagem e o bom nome do presidente do partido [Ossufo Momade]", lê-se no documento de 15 de outubro, assinado pela secretária-geral do partido, Clementina Bomba, ao qual a Lusa teve hoje acesso.

Alguns resultados dos 11 círculos eleitorais moçambicanos já divulgados pelos órgãos eleitorais provinciais colocam Venâncio Mondlane e o partido que o apoia, o PODEMOS, como os segundos mais votados nas presidenciais e legislativas, respetivamente, com a RENAMO na terceira posição, num corrida liderada por Daniel Chapo e o partido que o apoia, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), no poder, na liderança.

Precedente em Sofala

Na segunda-feira (14.10), uma comissão provincial do partido em Sofala convocou uma conferência de imprensa para anunciar a "destituição" de Horácio Calavete do cargo de delegado político provincial, alegando má gestão e abuso de poder naquela província do centro de Moçambique, onde o partido aparece também em terceiro lugar.

No documento de hoje, o secretariado-geral da RENAMO esclarece que cabe, exclusivamente, ao presidente do partido "nomear, exonerar ou organizar a eleição do delegado político", acrescentando que o "contacto com a imprensa é de "inteira responsabilidade do delegado político".

"Os órgãos do partido oportunamente irão se pronunciar sobre o cenário atual das eleições", concluiu-se no documento.

De acordo com os dados do apuramento provincial divulgados publicamente nos últimos dias pelos órgãos eleitorais provinciais, o candidato presidencial Daniel Chapo e a FRELIMO venceram em círculos eleitorais como Nampula (o maior do país), Cabo Delgado, Manica, cidade de Maputo, entre outros.

Já o candidato presidencial Venâncio Mondlane foi anunciado como vencedor da eleição na Beira, província de Sofala, a terceira maior cidade do país, enquanto o partido PODEMOS, que o apoia, surge em alguns círculos eleitorais como o segundo mais votado para as legislativas.

Divulgação dos resultados

Segundo a legislação eleitoral moçambicana, as comissões distritais de eleições tinham três dias, após o encerramento das urnas, na quarta-feira, para fechar o apuramento ao nível dos 154 distritos do país. As comissões provinciais de eleições tinham até cinco dias, prazo terminado na segunda-feira, para concluir o respetivo apuramento intermédio.

A CNE tem um prazo de 15 dias -- após o fecho das urnas - para anunciar os resultados, que depois têm de ser validados pelo Conselho Constitucional, que não tem prazos para uma proclamação final, tendo ainda de analisar os recursos recebidos.

As eleições gerais de 09 de outubro incluíram as sétimas presidenciais - às quais já não concorreu o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, que atingiu o limite de dois mandatos - em simultâneo com as sétimas legislativas e quartas para assembleias e governadores provinciais.

À eleição à Presidência da República concorreram Daniel Chapo, com o apoio FRELIMO, no poder desde 1975, Ossufo Momade, com o apoio da RENAMO, Lutero Simango, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força parlamentar, e Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (PODEMOS).