Chapo diz que FRELIMO aguarda resultados com "serenidade"

O candidato presidencial Daniel Chapo disse hoje que a FRELIMO, partido no poder e que o apoia, aguarda com "calma e serenidade" a divulgação dos resultados das eleições gerais pelos órgãos oficiais.

"Como um partido organizado, estruturado, maduro, um partido que prepara e organiza as suas vitórias, estamos neste momento, com calma e serenidade do Rovuma ao Maputo, à espera que os órgãos eleitorais anunciem os resultados", declarou Daniel Chapo, durante o encontro com a Associação dos Deficientes Militares e Paramilitares de Moçambique, na escola do partido, na província de Maputo.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) moçambicana anuncia quinta-feira (24.10) os resultados das eleições gerais de 09 de outubro, que ainda têm de ser validados e proclamados, posteriormente, pelo Conselho Constitucional, disse hoje à Lusa o porta-voz da instituição.

"O anúncio será na quinta-feira", disse o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, questionado pela Lusa.

Cuinica acrescentou que essa Assembleia Nacional vai decorrer no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, na cidade de Maputo, às 15:00 locais (14:00 de Lisboa).

A CNE tem 15 dias para anunciar os resultados oficiais da votação de 09 de outubro, prazo que se cumpre em 24 de outubro, cabendo depois ao Conselho Constitucional a proclamação dos resultados, após concluir a análise, também, de eventuais recursos, mas sem prazo definido para esse efeito.

No encontro de hoje, Daniel Chapo insistiu que ele próprio e o partido FRELIMO aguardam pela divulgação oficial dos resultados, referindo que só depois é que a formação política que governa desde a independência poderá realizar eventuais celebrações.

"Nós, neste dia do anúncio dos resultados, em respeito aos órgãos eleitorais, é que vamos fazer a nossa festa (...) A nossa calma e serenidade resultam de sermos um partido da paz, de harmonia, um partido organizado, estruturado, maduro, um partido que organiza e prepara as suas vitórias", acrescentou.

As eleições gerais de 09 de outubro incluíram as sétimas presidenciais em simultâneo com legislativas e para assembleias e governadores provinciais.