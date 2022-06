Moçambique e Ruanda assinam acordo de extradição

Cabo Delgado: Empresa ruandesa prestes a entrar no negócio do gás?

Afinal, sempre poderá haver um pagamento pela intervenção militar ruandesa no norte de Moçambique, com a bênção da Total. A construtora NPD, uma das maiores do Ruanda e próxima de Kagame, poderá operar em Cabo Delgado.