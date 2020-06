Moçambique: Doentes com Covid-19 sofrem discriminação, alertam organizações

Na cidade da Beira, província central de Sofala, Moçambique, os primeiros cidadãos que testaram positivo para a Covid-19 tiveram que fugir para outras províncias por recear violência. Também em Maputo, a capital do país, cidadãos recorrem à polícia para controlar pessoas que chegam de locais com muita incidência do novo coronavírus, sobretudo de Cabo Delgado.

A situação, confirmar algumas organizações não-governamentais com que a DW África falou, está a gerar preocupação. O diretor geral da Coalizão da Juventude Moçambicana, Faruk Simango, assevera que é preciso explicar às pessoas que ninguém está com intenção de espalhar a doença.

"Nós temos jovens e muitas pessoas vindas da África do Sul que estão a ser discriminadas e acusadas de terem trazido a pandemia. Mas quando as pessoas vieram para o país já havia casos do novo coronavírus. Então, é preciso haver consciência da nossa população de que é uma situação que está afetar o mundo", diz Faruk Simango.

Centro de Saúde de Boquisso, arredores de Maputo

Graça Júlio, Coordenadora do Programa de Violência Baseada no Género da organização Fórum Mulher, explica que tem havido alguma "desinformação" sobre o tema e que é necessário esclarecer as comunidades. "Nós ,que divulgamos e fazemos as sensibilizações, temos que ter uma certa cautela e ver que tipo de mensagens passamos, porque a forma como passamos [a mensagem] pode fazer com que as pessoas interpretem mal".

Covid-19 é diferente do HIV

Enquanto isso, a Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique [ACAMO] quer desconstruir a ideia de que o novo coronavírus se assemelha ao HIV/SIDA, cujos seropositivos são sistematicamente discriminados e estigmatizados. Segundo explica o presidente Hélder Buque, só o facto de se afirmar que o suspeito acusou positivo ao coronavírus, as pessoas pensam que as repercussões são as mesmas que as do HIV.

"Então, isto traz nas cabeças das pessoas a grande discriminação. Então, nós estamos aqui para dizer não à discriminação. Esta doença, como outra qualquer, o que precisamos fazer é combatê-la através de medidas que nos são recomendadas".

A maioria dos casos da Covid-19 em Moçambique está concentrada nas províncias nortenhas de Cabo Delgado e Nampula e no sul na cidade e província de Maputo.

Dos 509 casos registados em Moçambique, 459 são de transmissão local e 50 são importados. O país regista até à data duas vítimas mortais.