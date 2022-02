Moçambique

Moçambique: Detidos cinco agentes por suspeitas de violação sexual

Em Inhambane, agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, do Serviço Nacional de Salvação Pública e do Serviço Nacional de Migração estão a ser acusados de violação sexual de uma jovem de 21 anos.

Foto ilustrativa

Cinco agentes de autoridades moçambicanas foram detidos acusados de violação sexual de uma jovem de 21 anos na cidade de Inhambane, sul do país. Em declarações, esta segunda-feira (14.02), o porta-voz provincial da polícia, Juma Dauto, afirmou que os detidos são dois agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), dois do Serviço Nacional de Salvação Pública (Sensap, bombeiros) e um do Serviço Nacional de Migração (Senami). Segundo Juma Dauto, alguns dos agentes violaram a vítima e outros auxiliaram na preparação e consumação do ato. "A violação deu-se no mês passado, mas só agora é que a polícia teve conhecimento através de meios de comunicação social, tendo procurado a vítima para declarações", explicou o porta-voz. As diligências "culminaram com a detenção dos suspeitos", acrescentou. A vítima foi levada pelos suspeitos de uma residência onde participava numa festa para a casa de um deles, onde aconteceu a violação. "A polícia não pode compactuar com este tipo de comportamentos, principalmente quando são praticados por agentes de autoridade, que devem ser exemplo", concluiu Juma Dauto. Assistir ao vídeo 01:52 Jovens ugandeses desenvolvem pulseira para denunciar violações sexuais

