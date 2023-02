Moçambique: Desalojados das cheias insatifeitos com auxílio

Mais de duzentas famílias do distrito de Cuamba, na província moçambicana de Niassa, viram as suas casas inundadas devido às chuvas intensas.

O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos e Desastres (INGD) interditou a estadia nos locais propensos a inundações, colocando placas de sinalização.

Mas os moradores não aceitam a proibição das autoridades e dizem querer voltar para casa, como disse o residente Raimundo Saimon à DW África. "Se tivéssemos a possibilidade, iríamos", afirma, para explicar que o problema é que na sua terra tinha uma casa de chapa à disposição, mas está destruída.

A população resgatada no distrito de Caumaba, no Niassa, rejeita os centros de reassentamento de Njato e João criados pelo Governo. Alegam que as casas ficam "longe" e não apresentam condições de vida adequadas.

Os desalojados criticam a ajuda do Governo Foto: Conceição Matende/DW

Faltam condições sanitárias nos reassentamentos

Fátima Alina, também vítima das intempéries, é da opinião que o Governo deve criar sobretudo condições sanitárias e garantir os serviços básicos para o bem-estar da população afetada pelas cheias.

"O Governo tem de nos indemnizar, fazer casas, não é só dar o terreno. Nós vamos abandonar casa de chapas e dormir na casa de matope?", pergunta indignada. "Não vamos conseguir nem dormir na escuridão, porque vamos ficar muitos meses sem corrente elétrica", remata.

A governadora de Niassa (com colete) Judite Massengele Foto: Conceição Matende/DW

Entretanto, as autoridades disponibilizaram kits de abrigo e assistência alimentar. A governadora da província de Niassa, Judite Massengele, pediu às famílias desalojadas que aceitassem os locais de reassentamento e prometeu uma melhoria das condições.

Massengele alertou ainda que os populares devem construir as suas habitações em zonas seguras que não apresentem risco de vida.

"Nós ajudamos vocês e vocês ajudam-nos a nós", disse a governante, acrescentando ser necessário que a população abandone a zona baixa ao leito do rio, "porque quando enche, a água atinge as casas".