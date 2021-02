Moçambique: Daviz Simango transferido para África do Sul por problema de saúde

O presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e autarca da Beira, Daviz Simango, foi transferido na noite de sábado (13.02) para uma unidade de saúde da África do Sul devido a um problema de saúde súbito, disseram fontes próximas do político.

Daviz Simango tem "um quadro clínico estável", acrescentaram as mesmas fontes à agência Lusa, sem especificarem a causa do problema.

A transferência aconteceu no sábado pelas 21:00, da cidade da Beira para a África do Sul.

O autarca e candidato a Presidente da República nas últimas eleições estava a gozar uma semana de férias, por não as ter podido tirar em janeiro, devido às intempéries que assolaram a cidade da Beira.

Fonte familiar disse à Lusa que a esposa de Simango fez um teste à covid-19 com resultado positivo na última semana.

O próprio já fez um teste, mas desconhece-se o resultado, acrescentou a mesma fonte.