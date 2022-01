Moçambique cria equipa para investigar queda de aeronave

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) ciaram "uma equipa multissetorial para identificar as reais causas que ditaram o sinistro", lê-se num comunicado publicado na terça-feira (11.01).

O documento detalha que se tratava de "uma aeronave de instrução do tipo Festival, pertencente à Escola Prática de Aviação" que se despenhou, provocando a morte dos dois tripulantes, "um oficial e um sargento, ambos membros das FADM".

Os corpos das vítimas foram levados "para a morgue do Hospital Central de Maputo".

O acidente aconteceu por volta das 09:30 (hora local) quando a avioneta descolou da base aérea de Maputo, registando problemas ao ganhar altitude, antes de cair sobre uma residência, disse na altura o porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública (Sensap), Leonildo Pelembe.

A casa no Quarteirão 16 do bairro Vulcano ficou destruída, mas estava desocupada no momento do sinistro, acrescentou.