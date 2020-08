Moçambique: Cresce criminalidade na Zambézia

Segundo a polícia, em quatro dos cinco casos de homicídio voluntário ocorridos nos últimos dias, os criminosos procuravam roubar dinheiro e bens alimentares. Um quinto caso está associado ao tráfico de órgãos de um portador de albinismo, referiu, esta quarta-feira (12.08), Miguel Caetano, chefe das relações públicas na Polícia da República de Moçambique.

"O primeiro caso de homicídio qualificado foi registado no distrito de Gurue, onde três indivíduos munidos de catana entraram na residência de um casal, espancaram a esposa até a morte e arrastaram o marido. Numa mata, acabaram tirando a vida ao homem, que esquartejaram, tendo levado parte do corpo do cidadão", revelou o porta-voz da polícia naquela província.

Ainda segundo o responsável, após investigação, "percebeu-se que o mesmo cidadão perecido tinha problemas de pigmentação da pele" - o que terá motivado os atacantes a levar parte do corpo da vítima.

A pandemia está na origem de um aumento de criminalidade, dizem as autoridades

Crimes passionais e feitiçaria

Oito assassínios na semana anterior foram causados por ciúmes, avançou Miguel Caetano. "Na semana passada, houve um recrudescimento de homicídios ao nível da nossa província, mas que devem estar todos eles associados a fatores passionais e feitiçaria".

Por isso, o porta-voz da polícia na Zambézia afirmou que as autoridades já se dirigiram à população: "temos vindo a apelar às pessoas a não se pautarem por isso".

Fatores sociais

O ativista social Jorge Emílio entende que há vários fatores que concorrem para o aumento do número de crimes. "Primeiro aspeto, sabemos que houve um indulto, que levou à soltura de alguns criminosos da cadeia".

O ativista Jorge Emílio aponta resposabilidades às empresas

"O segundo aspeto", continua o ativista, "tem a ver também com algumas empresas que estão a fechar as portas, e sabemos que não estão a cumprir com aquilo que foi preconizado".

Jorge Emílio explica que "há empresas que fecharam e retiraram por completo os seus trabalhadores", tirando às pessoas todos os meios de subsistência. "A outra alternativa [para o cidadão] é submeter-se à criminalidade para o seu autossustento", disse o ativista.

Estado de emergência

O porta-voz da polícia na Zambézia, Miguel Caetano, defendeu que este aumento inédito de homicídios na província se ficou a dever à pandemia de coronavírus, que paralisa parcialmente as operações de combate ao crime dasd forças de ordem.

"Há aqui uma situação que nos impede de transmitir as nossas mensagens devido à pandemia de Covid-19. Como sabem, atualmente existe uma proibição de aglomeração de pessoas e a nossas estratégias nos tempos passados para mitigar estas situações eram reuniões de ligação polícia-comunidade, o que hoje não está a ocorrer. É uma situação que dificulta o trabalho da polícia",

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique Sem preconceitos Por causa de um distúrbio genético, a pele, os olhos e os cabelos de pessoas com albinismo têm falta de melanina, substância responsável pela pigmentação e pela proteção de raios solares ultravioletas. Na foto, Hilário Jorge Agostinho, o único skatista albino de Moçambique. Agostinho incentiva a integração da população albina para combater os preconceitos e a exclusão social dos albinos no país.

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique Pele branca, magia negra Hilário Jorge Agostinho nas proximidades da Rua da Sé, em Maputo. Em vários países africanos, albinos são perseguidos por curandeiros para realizar rituais com eles. Existem muitas crenças ligadas ao albinismo: por exemplo, a de que manter relações sexuais com albinos cura a SIDA, a de que tomar "poção de albino" traz riqueza, ou a de que o toque de mão de um albino traz má sorte.

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique O preço da pele Na Tanzânia, considerado o país com o maior número de albinos do continente africano, albinos são mortos e desmembrados devido a uma crença de que poções feitas com partes dos corpos dos albinos trazem sorte, fortuna e prosperidade. As partes dos corpos de albinos chegam a valer milhares de dólares. Na foto, o skatista albino Hilário Agostinho faz manobra diante da Catedral de Maputo.

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique Luta solidária A luta dos albinos por reconhecimento e inclusão não é solitária, embora na maior parte das vezes não encontre ouvidos atentos. Em 2008, as Nações Unidas declararam oficialmente os albinos como "pessoas com deficiência", depois de assassinatos massivos de pessoas com albinismo na Tanzânia, vizinha de Moçambique, no Burundi e em outros países do leste africano.

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique Estigma Em Moçambique, entre outros países, crianças ou até mesmo bebés chegariam a ser usados em rituais de magia, especialmente no norte do país, na fronteira com a Tanzânia. Os albinos sofrem preconceito em vários países africanos, têm dificuldade em encontrar trabalho e muitas vezes são rejeitados pelas famílias. Na foto, o músico albino Ali Faque ensaia em seu estúdio em Maputo, em janeiro de 2010.

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique Proteção da pele e dos olhos O músico Ali Faque tem sido o embaixador na luta contra a discriminação da população que sofre de albinismo em Moçambique. Na foto, Ali Faque lê partitura em seu estúdio. Por causa da falta de proteção da pele contra os raios solares, os albinos são mais vulneráveis a problemas nos olhos e ao cancro. Precisam de roupa protetora, óculos escuros e acesso aos raros cremes de proteção solar.

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique Sem direitos Artigo do jornal sul-africano "Mail & Guardian", publicado em setembro de 2012, diz que, apesar de o país ser signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, não haveria reconhecimento dos direitos de albinos neste país da Africa Austral. Em Moçambique, o músico Ali Faque também se empenha pelos direitos dos albinos.

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique Mais albinos em África O albinismo é uma condição que afeta etnias no mundo todo. Mundialmente há um albino em aproximadamente cada 20 mil pessoas. No continente africano, o número dispara para um em cada 4 mil, por ser uma condição hereditária e por mais albinos se relacionarem entre si.

Feitiço e preconceito: albinos em Moçambique Vulneráveis A ONU declarou os albinos "pessoas com deficiência", porque são vulneráveis ao cancro por causa da falta de proteção da pele contra os raios solares. Na Tanzânia, mais de 80 albinos terão morrido em rituais nos últimos anos, várias das pessoas com albinismo terão sido estupradas. O Governo da Tanzânia reconhece os albinos como "minoria ameaçada". Fotos: Carlos Litulo. Autoria: Renate Krieger, AFP, Agência Lusa



