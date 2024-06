Moçambique: Constitucional já recebeu sete candidaturas a PR

Para hoje está prevista a submissão das candidaturas de Mário Albino, apoiado pelo partido da Ação do Movimento Unido para Salvação Integral (AMUSI), e de Rafael Fernando Bata, que tem o apoio do Partido Republicano Unido de Moçambique (PRUMO), de acordo com fonte do CC citada pela Lusa.

Para a próxima segunda-feira (10.06), dia em que termina a a formalização das candidaturas ao cargo de Presidente da República, está agendada a submissão da candidatura de Feliciano Maguiuanhane Machava, apoiado pelo Movimento para Desenvolvimento e Reconciliação Nacional (MDR).

Nomes já formalizados

Ossufo Momade, presidente da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), que se encontra no centro de uma crescente onda de contestações que emergem das bases do principal partido da oposição, entregou a sua candidatura a em 31 de maio.

Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), o segundo maior partido da oposição e um dos três com assento parlamentar, também já submeteu a sua candidatura presidencial em 1 de junho. "Esta candidatura não é pessoal, não é individual, é uma candidatura coletiva, de vontade dos moçambicanos para que em Moçambique haja mudança", disse na altura.

Daniel Chapo, o candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), formalizou a sua candidatira em 5 de junho, garantindo que o partido vai continuar no poder, mas prometeu acabar com o nepotismo e a corrupção. "Vamos aproveitar esta ocasião para trabalharmos no sentido de resgatarmos alguns valores que nós, como sociedade moçambicana, reconhecemos que precisamos de resgatar", afirmou.

O político Venâncio Mondlane, que esta semana deixou a RENAMO e renunciou ao cargo de deputado, também já entregou a sua candidatura na quinta-feira. A sua ideia, disse, é eliminar o "fundamentalismo partidário" em Moçambique.

Na lista de sete nomes já submetida ao Conselho Constitucional consta ainda Dorinda Catarina Eduardo, jurista de 51 anos, natural de Cabo Delgado, a primeira mulher a apresentar uma candidatura à presidência de Moçambique.