Moçambique com "tudo a postos" para as eleições

Os moçambicanos estão prestes a ir a votos. As eleições gerais são já esta quarta-feira, 9 de outubro. As autoridades eleitorais, em vários pontos do país, garantem que está tudo preparado.

Está "tudo a postos" para as eleições gerais desta quarta-feira. É o que garantem os órgãos eleitorais em Moçambique, nas vésperas da votação.

A porta-voz do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) em Moçambique, Regina Matsinha, garantiu que foi tudo preparado em termos logísticos.

"Todas as províncias já receberam o material e também já colocaram nos distritos onde vai decorrer a votação, de acordo com os planos que cada província tem de distribuição de material", afirmou Matsinha em declarações à agência de notícias Lusa esta segunda-feira (07.10).

Ainda de acordo com a porta-voz do STAE, a prioridade são os distritos mais distantes. "Há distritos que estão ainda a receber o material", ressaltou.

O que espera das eleições gerais em Moçambique? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Campanha eleitoral "harmoniosa"

Os órgãos eleitorais moçambicanos querem que tudo continue a correr bem, depois de uma campanha eleitoral que, segundo eles, correu de forma bastante positiva.

O presidente da Comissão Provincial de Eleições na província da Zambézia, Emílio Mpanga, elogiou a forma "harmoniosa" como o processo decorreu até aqui.

"Para esta fase de votação entendemos que é uma fase de pico, em que tudo deve ser acautelado para que tenhamos eleições livres, justas e transparentes. Queremos por esta via saudar e agradecer aos partidos políticos, aos grupos de cidadãos eleitores e proponentes pela observância do código de conduta dos candidatos, dos partidos políticos, e por nos terem provado que é possível realizar uma campanha pacífica, harmoniosa e num ambiente de tolerância", pontuou.

À lupa: Moçambique, um país "sem chaves" que vai a votos To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Niassa já distribuiu material de votação para todos os distritos

Na província do Niassa, tal como noutras províncias, está tudo preparado, confirmou Xavier Waceda, o presidente da Comissão Provincial de Eleições: "Recebemos o material de votação, kits de boletins de votos, todo a quele material e já fizemos a distribuição para todos os distritos da província do Niassa".

No entanto, Waceda informou que Lichinga não possui armazéns para guardar os materiais de votação e que a cidade usa armazéns do STAE provincial. "Então os materiais estão nos distritos e já instruirmos aos distritos para que, até às 5h do dia nove, os materiais estejam nos locais de votação", assegurou.

Segundo o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, também em Cabo Delgado "estão criadas as condições" para a votação desta quarta-feira. A província é palco há sete anos de ataques terroristas. Mas, segundo o STAE, estão reunidas as condições de segurança para estas eleições gerais.

Como então? Luta antiterrorismo em Cabo Delgado corre bem? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Votação vai contar com cerca de 12 mil observadores

Mais de 17 milhões de eleitores moçambicanos serão chamados a votar esta quarta-feira, incluindo mais de 333 mil recenseados no estrangeiro. As eleições vão contar com mais de 184.500 membros de mesas de voto, distribuídos pelos 154 distritos do país, e fora do país.

Cerca de 12 mil observadores, entre nacionais e estrangeiros, vão acompanhar a votação, segundo avançou à Lusa o STAE. Até ao momento foram credenciados, para acompanhar estas eleições, 11.516 observadores nacionais e 412 observadores internacionais, incluindo Missões de Observação Eleitoral da UE, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), da União Africana e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), entre outras organizações, de acordo com o STAE.

Para acompanhar o escrutínio de quarta-feira estão igualmente credenciados 1.581 jornalistas nacionais e 10 internacionais, acrescentou.