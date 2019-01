Moçambique: Cinco candidatos à liderança da RENAMO

RENAMO inicia congresso que vai escolher o seu novo líder

Memória da RENAMO

O falecido líder do maior partido da oposição de Moçambique foi lembrado pelos participantes logo na abertura do congresso. Todos erguiam um retrato de Afonso Dhlakama, que morreu a 3 de maio do ano passado, vítima de doença, depois de 40 anos no comando da RENAMO.