Moçambique: Ciclone Chido causa pelo menos três mortos

O ciclone Chido causou pelo menos três mortos no norte de Moçambique com ventos fortes e chuvas torrenciais que destruíram vários edifícios, segundo um balanço provisório.

O ciclone Chido atingiu as províncias costeiras de Nampula e Cabo Delgado, no norte de Moçambique, na madrugada de domingo, danificando edifícios e provocando o corte da eletricidade em algumas áreas, segundo as autoridades.

Duas pessoas morreram na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, e uma criança de três anos terá sido arrastada pela tempestade em Nampula, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), num balanço provisório.

Mais de 2.800 pessoas foram abrigadas em Pemba, informou o INAM.

“Em Cabo Delgado já foram registados danos como o desabamento de paredes e telhados”, disse a ONG ActionAid Moçambique num comunicado poucas horas depois da chegada da tempestade ao continente.

Segundo a UNICEF, “muitas casas, escolas e instalações de saúde foram parcial ou completamente destruídas” também Nampula.

A agência está a avaliar o impacto e vai distribuir medicamentos, material de purificação de água e outros bens essenciais, afirmou num comunicado.

Na tarde de domingo (15.12), o ciclone tinha enfraquecido na província do Niassa, disse a presidente do Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, Luisa Meque.

O instituto não conseguiu chegar a todas as regiões para avaliar a situação, acrescentou.

As autoridades alertaram para o facto de Chido ter uma intensidade semelhante à do ciclone Gombe, que matou mais de 60 pessoas em Moçambique em 2022, e do ciclone Freddy, que fez 86 mortos no país em 2023.

O ciclone atingiu uma parte do norte de Moçambique que é regularmente fustigada por ciclones e que já é vulnerável devido a conflitos e ao subdesenvolvimento.

Espera-se que o Chido chegue ao Malawi nesta segunda-feira, trazendo chuvas significativas para o país que tem sofrido com a seca, e se dissipe perto do Zimbabué na terça-feira.

O ciclone Chido passou por Mayotte no sábado, causando grandes danos que, segundo as autoridades, podem ter provocado a morte de várias centenas de pessoas no domingo.