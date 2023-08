Moçambique: Candidaturas às autárquicas com 18 proponentes

Lusa

A apresentação de candidaturas para as eleições autárquicas de 11 de outubro em Moçambique fechou na sexta-feira (11.08) com as listas de 18 proponentes, anunciou a Comissão Nacional de Eleições (CNE).