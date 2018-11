Moçambique: BAD anuncia nova estratégia de apoio

"Vai ser uma estratégia para impulsionar o desenvolvimento rural de Moçambique, criar trabalho e diversificar a economia", declarou o representante do BAD em Moçambique, Pietro Toigo, citado esta terça-feira (27.11.) pelo diário moçambicano O País.

Pietro Toigo avançou que a aposta nas infraestruturas tem em vista permitir que o país capitalize o desenvolvimento do setor extrativo, que vai entrar numa nova fase com a exploração do gás natural na bacia do Rovuma.

O BAD, prosseguiu, financiou a construção de 800 quilómetros de estrada nos últimos anos e a edificação de 1.350 quilómetros de linha de energia elétrica, no quadro do apoio ao desenvolvimento de infraestruturas no país.

Nos últimos 40 anos, o BAD desembolsou em Moçambique dois mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) para o financiamento de 100 projetos ligados a infraestruturas.

Desenvolvimentos positivos na última década

O diretor do BAD em Moçambique elogiou o país pelos desenvolvimentos positivos da última década, mas salientou que a implementação das reformas "tem de ser acelerada", principalmente no primeiro emprego dos jovens.

Jovens moçambicanos num mercado em Nampula

"A trajetória de desenvolvimento nos últimos dez anos foi positiva, mas seguramente que os passos de políticas têm de ser acelerados para Moçambique sair da crise económica dos últimos dois anos e acelerar o progresso económico", disse Pietro Toigo.

Em declarações à agência de notícias Lusa no dia em que o BAD divulgou o relatório que analisa a última década em termos de envolvimento do Banco no país, o responsável vincou que as políticas devem "ter um enfoque no emprego dos jovens para assegurar que os 500 mil jovens que entram no mercado de trabalho todos os anos têm oportunidades sérias e sustentáveis".

Olhando para os últimos dez anos, "o que vemos é um progresso bastante importante no sentido da redução da pobreza na última década, ainda que haja alguns retrocessos em indicadores que medem a governação, mas isso é devido à crise dos últimos três anos, sobre a qual o país está a tomar passos importantes", acrescentou o responsável do BAD em Moçambique.

Economia suficientemente diversificada

Em termos de desafios para o futuro, Pietro Toigo elencou a agricultura, notando que "houve alguns progressos neste setor, mas têm de ser acelerados para Moçambique ter uma economia suficientemente diversificada e não ficar simplesmente um produtor de recursos minerais".

Os investimentos nesta área "são muito importantes para o país ter uma fundação da economia mais forte no futuro", acrescentou o líder do BAD em Moçambique. É por isso, concluiu, que o BAD, no documento que explana a estratégia para os próximos cinco anos, "aponta para dois pilares, a produtividade e industrialização da economia e a cadeia de valores, por um lado, e a aposta nas infraestruturas de apoio ao investimento rural, estradas, ferrovias e portos para apoiar o desenvolvimento rural e as exportações de produtos agrícolas, além da energia, que é essencial a todo o desenvolvimento do processo agrícola".

Sobre o relatório 'Resultados do País' no que diz respeito ao envolvimento do BAD, Pietro Toigo afirma que "o impacto do Banco foi bastante importante" no que diz respeito às cinco prioridades estratégicas (High 5 - Alimentação, Energia, Industrialização, Integração e Qualidade de Vida) e salienta os 900 quilómetros de estradas e ligações regionais, as intervenções de apoio às pequenas e médias empresas e o "investimento muito importante na irrigação agrícola, com um impacto sobre 8 a 10 mil famílias de agricultores, que viram um aumento da produção e rendimento agrícolas devido ao investimento do BAD".

BAD presente em Moçambique há mais de 40 anos

O BAD é uma instituição de financiamento multilateral com o objetivo de promover o desenvolvimento económico em África, estando presente na maioria dos países do continente.

Presente em Moçambique há mais de 40 anos, o BAD já financiou mais de 100 projetos num total que ultrapassa os 2 mil milhões de dólares, "focando-se particularmente na agricultura e nos transportes", lê-se no documento.

Em dezembro do ano passado, o BAD tinha operações de financiamento no valor de 623 milhões de dólares e duas operações regionais de 164 milhões, o que faz com que o portefólio do BAD em Moçambique chegue aos 787 milhões de dólares, a que se juntam quatro operações do setor privado, inseridas no 'Corredor de Nacala' no total de 352 milhões de dólares.