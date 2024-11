Supostos terroristas geram pânico em aldeia de Cabo Delgado

De acordo com fontes locais este sábado, um grupo de indivíduos suspeitos de terrorismo foi avistado na noite de sexta-feira, por volta das 20h (18h em Lisboa), nas proximidades da comunidade de Mitepo, situada a menos de 20 quilômetros da sede distrital de Meluco.

A presença do grupo causou grande pânico entre os moradores da região.

"Há quem tenha abandonado a aldeia para ir dormir no mato, outros como eu fugimos para Meluco sede, mesmo desesperados", disse uma fonte.

A comunidade ficou abandonada e a vila sede de Meluco permaneceu agitada, por conta da aproximação do suposto grupo de rebeldes, até à manhã deste sábado.

"Amanhecemos sem sono, nem a festa do aniversário de Meluco foi suficiente para nos distrair", relatou outra fonte a partir daquela vila.

Não há relatos de vítimas mortais e nem do ataque à aldeia, mas a situação provocou, novamente, receio entre a população.

A comunidade ficou abandonada e a vila sede de Meluco permaneceu agitada (foto ilustrativa) Foto: DW

"Ninguém está à vontade"

"Ninguém está à vontade no distrito de Meluco. Na semana passada atacaram a 33 quilómetros, em Minhanha", disse outro popular de Meluco.

Desde a presença dos terroristas, na semana passada, no distrito de Meluco, três comunidades, casos de Xaxaxa, Minhanha e Chicomo, a 60, 33 e 50 quilómetros da sede de Meluco, respetivamente, sofreram ataques dos insurgentes, que levaram ainda um trator dos madeireiros locais.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás,enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, a sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.