Moçambique: Ananases a apodrecer na Zambézia por falta de compradores  

As cidades mais caras de África

7º lugar: Brazzaville

Na capital da República do Congo há locais que brilham hoje com um novo esplendor, mas há também muitos sítios onde ainda são bastantes visíveis as cicatrizes da guerra civil, de 1997 a 1999. Os preços em Brazzaville são para pessoas com algumas posses: um refrigerante de cola chega a ser quatro vezes mais caro do que no Dubai.