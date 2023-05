Moçambique alarga horário de recenseamento eleitoral

Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique decide alargar em duas horas o horário de recenseamento para as eleições autárquicas de 11 de outubro devido às enchentes e filas no registo, anunciou hoje o órgão.

"A CNE instruiu o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral [STAE] no sentido de estender, com efeitos imediatos, para mais duas horas o funcionamento das brigadas do recenseamento", afirmou Paulo Cuinica, porta-voz da CNE.

O motivo, explicou, são "as enchentes que se verificam em muitos postos de recenseamento eleitoral e também o tempo que resta para o término do período do processo a duas semanas de terminar o processo", disse.

Com a medida, os postos de recenseamento passam a abrir às 7h e encerram às 17h, enquanto antes funcionavam das 8h às 16h.

Paulo Cuinica avançou, em conferência de imprensa, que o organismo decidiu também reforçar os meios e pessoal que trabalham no recenseamento eleitoral nas províncias "mais críticas", em termos de enchentes, nomeadamente Sofala, Zambézia, Nampula, Niassa e Tete.

Organizações da sociedade civil pedem aumento dos dias do recenseamento eleitoral Foto: Bernardo Jequete/DW

"Aperto orçamental"

Sobre a possibilidade de aumento dos dias do recenseamento eleitoral, como defendem algumas organizações da sociedade civil, o porta-voz da CNE frisou que esta opção acarretaria o incremento de recursos financeiros, num contexto de aperto orçamental.

Sustentou também que o número de votantes já registados nos primeiros 26 dias da operação está próximo da metade da meta, que é de cerca de 10 milhões de eleitores.

Desde o início do processo de registo, foram inscritos pouco mais de 4,7 milhões de eleitores, o correspondente a 47,40% de todo o universo de votantes previsto em todas as 65 autarquias do país, assinalou Paulo Cuinica.

"Estamos a fazer uma extensão [do horário] possível, tendo em conta também os recursos de que os órgãos eleitorais dispõem", enfatizou.

O aumento do número de horas vai permitir "acelerar mais o passo para o alcance de melhores resultados do recenseamento eleitoral", prosseguiu. O registo de eleitores para as autárquicas termina em 03 de junho.