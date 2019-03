Moçambique: Ala contestatária reocupa sede provincial da RENAMO na Beira

Mudanças climáticas: motivo de mais chuvas e inundações na Beira

Adaptação às alterações climáticas, saúde e parque

No entanto, ainda é difícil imaginar como o Chiveve estará após a finalização do projeto em 2016. Se tudo correr bem, a Beira estará mais preparada para lidar com as mudanças climáticas e sofrerá menos com doenças como a malária. Além disso, o centro seria mais bonito com áreas arborizadas e um parque em torno do Chiveve.

Autoria: Johannes Beck